“حزب الله” العراق..واجهة التصعيد المتجدد بين واشنطن وطهران

2020/03/27 | 10:00 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سياق سياسة رد الفعل الأمريكي على الهجمات التي تقتل جنودًا أمريكيين، تواصل الولايات المتحدة سياسة الرد العسكري “المحدود” على مواقع تابعة لكتائب “حزب الله” العراقي، وأحدث مظاهرها هو استهداف […]

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