الصين تغلق حدودها مع الخارج وتسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كورونا المستجد بينها 54 "مستوردة" من الخارج، وواحدة محلية سجلت شرقي البلاد لأول مرة منذ ثلاثة أيام.

وتستعد الصين لإغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر، ووضعت تحت الحجر منذ يناير الماضي، وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

وتجهد الصين حالياً لتفادي تفشي وباء كوفيد 19 من جديد على أراضيها من الخارج.

وأحصت البلاد 595 حالة "مستوردة"، غالبيتها الكبرى (90 في المئة) صينيون عائدون إلى بلادهم، بحسب وزارة الخارجية.

طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدوليوأعلنت بكين مساء الخميس أنها ستغلق موقتاً غالبية حدودها مع الخارج وتقلص بشكل كبير رحلاتها الدولية.

ويدخل التدبير حيز التنفيذ منتصف ليل السبت-الجمعة، الرابعة بتوقيت غرينيتش.

ويمنع بموجب القيود الجديدة على السياح والأجانب المقيمين في الصين لكن المتواجدين خارجها حالياً، دخول البلاد، ويبدو أن الإجراء لن يشمل المسافرين من أجل الأعمال.

ويمكن لحاملي جوزات سفر الخدمة وجوازات سفر دبلوماسية دخول الأراضي الصينية، رغم أن الصين أعلنت في الأثناء خفض رحلاتها الدولية بشكل كبير.

واعتباراً من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر

ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسيّر إلا رحلة واحدة أسبوعياً إلى الصين.

وأصيب 81340 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في الصين، وتوفي جراءه 3292 شخصاً، بحسب الأرقام الرسمية.

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