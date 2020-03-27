2020/03/27 | 10:04 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بشبهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بشبهة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا.. أكثر من 145 ألف شخص قيد المراقبة بشبهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).