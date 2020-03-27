2020/03/27 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى ، اليوم الجمعة، عن سلامة 12 من حالات الاشتباه بفيروس كورونا بينهم 8 من كادر مستشفى حكومي.وذكر بيان لدائرة صحة ديالى ،ان” 12 من حالات الاشتباه بفيروس كورونا بينهم 8 من كادر مستشفى بلدروز العام وصلت قبل قليل وكانت سلبية اي انها غير مصابة”.واضاف ،ان” الحالات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ديالى تعلن سلامة 12 من حالات الاشتباه بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ديالى تعلن سلامة 12 من حالات الاشتباه بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).