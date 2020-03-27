2020/03/27 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لسيدة إسبانية في الوقت الذي أخذ فيه سرب من الطيور بملاحقتها للحصول على طعام.إعتادت الطيور أن تحصل على طعامها من السائحين […]

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