نائب عن الحكمة يدعو للسيطرة على تهديد كورونا من خلال دعم الدول الضعيفة

2020/03/27 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، للسيطرة على تهديد وباء كورونا من خلال دعم الدول الضعيفة.وقال فدعم في تغريدة على حسابه في تويتر: “يجب التعاون بين جميع […]

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