2020/03/27 | 10:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير ثلاث رهائن فرنسيّين وآخَر عراقي كانوا مختطفين في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير ثلاث رهائن فرنسيّين وآخَر عراقي كانوا مختطفين في العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير ثلاث رهائن فرنسيّين وآخَر عراقي كانوا مختطفين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).