2020/03/27 | 10:16 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة بمكتب رئيس الوزراء سنبلغ الجهات المعنية اعادة العالقين في بيلاروسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/27 | 10:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة بمكتب رئيس الوزراء سنبلغ الجهات المعنية اعادة العالقين في بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة بمكتب رئيس الوزراء سنبلغ الجهات المعنية اعادة العالقين في بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).