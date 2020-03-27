“رامبو الإمارات” ضاحي خلفان يثير ضجة.. وهكذا ردوا عليه

2020/03/27 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار نائب قائد شرطي دبي، ضاحي خلفان الملقب بـ”رامبو الإمارات”، جدلاً واسعاً في تغريدة تساءل فيها عن سبب ظهور فيروس كورونا المستجد، والذي حصد حياة المئات فيما حاصر الآلاف في منازلهم حول العالم.وقال خلفان، في تغريدة وفقاً لوطن يغرد: “إذا لم يكن كوفيد 19 غضباً من الله على بني البشرية فماذا عساه أن يكون؟؟”.[…]

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