واشنطن تأمر موظفي الحكومة الأمريكية في بغداد وأربيل بمغادرة العراق

2020/03/27 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الجمعة (27 آذار 2020)، بياناً أكدت فيه أن وزارة ال...





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