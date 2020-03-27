2020/03/27 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي من محافظة البصرة، الجمعة (27 آذار 2020) بتسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر طبي من محافظة البصرة، الجمعة (27 آذار 2020) بتسجيل حالتي إصابة بفايروس كورونا في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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