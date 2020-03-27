وزارة الصحة تعلن عن استحداث مختبرات جديدة لعلاج كورونا وتؤكد سعيها لزيادة أجهزة الانعاش

2020/03/27 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة، عن استحداث مختبرات جديدة بالتعاون مع الفريق الصيني لعلاج مرضى فيروس كورونا، مؤكدة سعيها لزيادة أجهزة الانعاش.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الوضع مسيطر عليه بالنسبة لأعداد الإصابات والحالات المشتبه فيها بفيروس كورونا في العراق"، لافتاً إلى أن"هناك احتمالية زيادة أعداد الإصابات وحصول نقص بأجهزة الانعاش التنفسي، كما حصل بدول متقدمة كايطاليا وبريطانيا".

وأضاف أن"الوزارة وضعت في أولوياتها زيادة هذه الأجهزة"، مبيناً أن"الوزارة عملت مع الفريق الصيني على استحداث مختبرات جديدة لعلاج مرضى كورونا".

وأشار إلى أن"العمل جارٍ لإيجاد وحدات عناية رئوية تنفسية لمتابعة حالات المرضى في حال تفاقمها".

يتبع...

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