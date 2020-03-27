ترامب: انتهيت من محادثة جيدة للغاية مع الرئيس الصيني!

2020/03/27 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حول تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدا “نحن نعمل معا بشكل وثيق”.وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا … لقد توصلت الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم قوي ودراية كبيرة […]

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