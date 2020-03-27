صحة ذي قار تعلن وفاة المريضة المصابة بفايروس كورونا

2020/03/27 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة مصابة بفايروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان المتوفية كانت مصابة بفايروس كورونا وكانت تعاني ايضا من مرض السكري […]

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