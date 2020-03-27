عدسة واع توثق استمرار تطبيق حظر التجوال في بغداد

2020/03/27 | 10:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت وكالة الأنباء العراقية (واع) إجراءات تطبيق حظر التجوال في مناطق بغداد الذي فرضته خلية الأزمة منذ السابع عشر من الشهر الجاري.

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