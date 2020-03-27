2020/03/27 | 10:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بين حين وآخر ينفذها داعش..والحرب ضده يبدو أنها لم تنتهي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش.. عمليات متكررة في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش.. عمليات متكررة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).