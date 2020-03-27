كورونا ونجوم كرة القدم

2020/03/27 | 10:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاعب صومالي فارق الحياة بسبب كورونا، ونجوم ملاعب مصابون حول العالم

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