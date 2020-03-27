الشرطة الإسرائيلية تستعين بالجيش لتطبيق تدابير احتواء كورونا

2020/03/27 | 11:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، التي تدعم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، الاثنين، مقاطعة بدء أعمال الكنيست، احتجاجا على ما وصفته بالسلوك "الديكتاتوري" لمنافسها حزب "أزرق أبيض" الوسطي وحلفائه.وجاءت هذه الخطوة بعد عام من التوتر السياسي، الذي شهد ثلاث عمليات انتخابية غير حاسمة، فيما فرض نتانياهو إجراءات قانونية وأمنية صارمة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا.

واتهم حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتانياهو، حزب "أزرق أبيض" الوسطي، الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس، بانتهاك الممارسة المعتادة في الكنيست بعد انتخابات الثاني من مارس.

واتهم الليكود حزب أزرق أبيض بـ"السلوك الديكتاتوري المدمر الذي يحض على الكراهية"، في ظل "الأزمة الصحية الحادة" التي أدت إلى إصابة أكثر من 1238 شخصا بفيروس كورونا في إسرائيل.

وشهدت الانتخابات في وقت سابق هذا الشهر، فوز الأحزاب المناهضة لنتانياهو بـ62 مقعدا، ومعسكر نتانياهو اليميني بـ58مقعدا من أصل 120 مقعدا.

وتم تكليف غانتس الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة.

وتركز الخلاف، الاثنين، على تشكيل اللجنة المنظمة الرئيسية للكنيست، وهي المسؤولة عن تشكيل لجان برلمانية مثل اللجنة الأمنية واللجنة المالية ولجان أخرى.

وعادة يتم الاتفاق عليها بعد أداء القسم عقب كل انتخابات جديدة، ولم يتفق الأطراف عليها الأسبوع الماضي بعدما أدوا يمين الولاء للكنيست.

"عملية مشينة"

وحدد رئيس الكنيست، يولي ايدلشتاين وهو عضو في الليكود وحليف نتانياهو، جلسة لكامل أعضاء الهيئة العامة، الاثنين، للتصويت على اللجنة المنظمة.

وأعلن حزب "أزرق أبيض" أن تشكيل اللجنة المنظمة سيخضع للتصويت وخصوصا أنه يملك الغالبية، ما أثار غضب اليمين الذي اتهم حزب غانتس بإجباره على القبول بأجندته المناهضة لنتانياهو وسط أزمة صحية غير مسبوقة.

وجاءت مقاطعة أحزاب الليكود واليمين قبل ساعات من موعد بدء جلسة الكنيست.

وقال الليكود إنه "منذ إنشاء دولة إسرائيل وانتخاب 22 دورة للكنيست، لم يطرح موضوع تشكيل اللجنة المنظمة واللجان الأخرى على التصويت".

وأكد في بيان أن "الليكود وحلفاءه قرروا مقاطعة المناقشات المكثفة وعدم المشاركة في هذه العملية المشينة".

ودعا نتانياهو مرارا غانتس للانضمام إليه في حكومة وحدة، مع التناوب بينهما على منصب رئيس الوزراء.



ودعم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مثل هذه الدعوات.

واتهم الليكود أيضا "أزرق أبيض" بمحاولة استبدال رئيس الكنيست، بذريعة أنه يجب اختياره فقط بعد تشكيل الحكومة.

وطلب حزب "أزرق أبيض" من المحكمة العليا النظر في رئاسة ايدلشتاين، وقررت تحديد موعد للتصويت لتعيين رئيس جديد للبرلمان بحلول الأربعاء.

ويهدد الليكود بوقف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة في حال أطيح بايدلشتاين.

ويواجه نتانياهو سلسلة اتهامات بالفساد وهو ما ينفيه، لكنها قد تعرض حياته السياسية للخطر، وخصوصا أن النواب الذين يعارضونه، وهم غالبية، يدعمون إقرار قانون يمنع أي شخص قدمت ضده لائحة اتهام جنائية، من شغل منصب رئيس الوزراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الإسرائيلية تستعين بالجيش لتطبيق تدابير احتواء كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الإسرائيلية تستعين بالجيش لتطبيق تدابير احتواء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).