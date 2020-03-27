القبض على 34 مخالفا لحظر التجوال في البصرة

2020/03/27 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 34 مخالفا وحجز 378 عجلة مخالفة لقرار حظر التجوال الصادر من خلية الازمة.

وقالت القيادة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "القت قوة الصدمة القبض 34 مخالفاً لحظر تجوال الصحي فضلاً عن 378 عجلة مخالفة وذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد من تفشي وباء كورونا".

وأضفت انه "تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر ثقافة الوعي الصحي وتقديم المساعدة لأبناء المحافظة والكوادر الصحية بعملها الوقائي وبالشكل الأمثل".

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