ماكرون وترامب ودولاً أخرى يعدون مبادرة مهمة لمواجهة كورونا

2020/03/27 | 11:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أنه يعد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودولا أخرى "مبادرة جديدة مهمة" لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب ماكرون على "تويتر" إثر محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي: "نقاش جيد جدا مع دونالد ترامب..



نحضر مع دول أخرى، للأيام المقبلة، مبادرة جديدة مهمة في مواجهة أزمة كورونا".

من جهته، قال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على "أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصا منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعا وتقليل أثره الاقتصادي".

وتعد الولايات المتحدة وفرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من جراء الوباء.

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