العراق يسجل حالة وفاة ثانية بكورونا خلال ساعة واحدة

2020/03/27 | 11:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت محافظة النجف، صباح الجمعة حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الحكيم.وابلغ مصدر في صحة ذي قار شفق نيوز صباح اليوم، انه تم تسجيل ثاني وفاة بفيروس كورونا لامرأة من مدينة الشطرة.واضاف أن صحة المحافظة وجهت طلبا عاجلا لخلية الازمة المحلية من اجل اغلاق وحجز قضاءي الشطرة والرفاعي تحسبا لانتشار فيروس كورونا فيهما بعد تسجيل حالة وفاة بالشطرة.وعلى الصعيد نفسه، وابلغ مصدر طبي شفق نيوز، انه تم تسجيل حالتي اصابة جديدتين بمرض كورونا لشابين في قضاء الزبير غربي البصرة.وسجل العراق بشكل رسمي الى الان وفاة 36 بفيروس كورونا، بينما الإصابات وصلت إلى 382، فيما تعافى 105 من المرض لغاية الآن.

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