ليفربول سيتخلي عن صلاح أو ماني لكسب رهان الميركاتو الصيفي

2020/03/27 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيعد جادون سانشو من أبرز الصفقات التي ستحارب من أجلها الأندية الكبرى في الميركاتو الصيفي، وهناك تقارير تؤكد أن بوروسيا دورتموند الألماني مستعد للتخلي عنه مقابل 130 مليون يورو.ووفقا للإعلامي النرويجي ولاعب كرة القدم السابق، يان إجي فيورتوفت فعلى ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي التخلي عن أحد نجميه المصري محمد صلاح أو السنغالي ساديو ماني في حال كان يرغب باقتناص جوهرة الفريق الألماني خاصة أن مانشستر يونايتد يستعد للانقضاض على الصفقة في سوق الانتقالات المقبل.جاء ذلك ضمن تغريدة على حساب فيورتوفت في "تويتر"، وكتب المشارك في كأس العالم 1994 مع منتخب بلاده، وهو لاعب سابق لفرق ميدلسبره وشيفيلد وأينتراخت: "مانشستر يونايتد يعمل بجد من أجل الحصول على جادون مقابل 130 مليون يورو". وتابع: "لكن ما زالت هناك فرصة أمام ليفربول لحسم الصفقة لصالحه ولكن عليه بيع محمد صلاح أو ساديو ماني في الصيف المقبل لتمويل هذا الانتقال".وأضاف المصدر أن دورتموند نفسه يعتبر الوضع الاقتصادي المتأزم الناجم عن فيروس كورونا فرصة للحفاظ على نجمه لموسم آخر في ظل الوضع الراهن بتعليق مسابقات كرة القدم.ولن يستثمر ليفربول 130 مليون يورو في لاعب سيكون على مقاعد البدلاء، كما أن سانشو لن يذهب إلى ناد لن يلعب معه كأساسي، لذا يبدو خيار التخلص من أحد نجوم صف الأول لديه فكرة صائبة.

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