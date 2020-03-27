مصرف الرافدين يحذر من صفحات وهمية تنشر اخبارا عن السلف والقروض

2020/03/27 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..حذر مصرف الرافدين، من وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وشعار المصرف وتقوم بنشر اخبار ومعلومات مفبركة عن منح السلف والقروض للمواطنين والموظفين.ودعا المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه، الى عدم تصديق الاخبار التي تتداولها تلك الصفحات واعتمادها فقط من المصادر عبر صفحتها الرسمية الوحيدة على […]

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