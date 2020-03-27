برنت يهبط دون مستوى 26 دولارا للبرميل

2020/03/27 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفض سعر برميل "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأمريكي الذي صعد بنحو طفيف.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.

لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند مستوى 26.13 دولار للبرميل.

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