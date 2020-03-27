عمليات بغداد:مئات الموقوفين وآلاف الغرامات منذ تطبيق حظر التجوال

2020/03/27 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن حصيلة عشرة ايام من عقوبات خرق الاجراءات المشددة منذ بدء تطبيق قرار حظر التجوال للحد من انتشار وباء كورونا.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “تسعى قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة الى تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بمهنية عالية”، مشيرة الى انها “تمكنت منذ ١٧ […]

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