2020/03/27 | 11:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض سعر برميل "برنت" خلال تعاملات اليوم الجمعة، إلى دون مستوى 26 دولارا، خلافا للخام الأمريكي الذي صعد بنحو طفيف.

وجرى تداول مزيج "برنت" عند مستوى 25.98 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.

لكن المزيج العالمي عوض بعض الخسائر عقب ذلك بخمس دقائق حيث جرى تداوله عند مستوى 26.13 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط خلافا للخام الأمريكي، الذي صعد وسجل مستوى عند 22.78 دولار للبرميل، إذ ارتفع بنسبة 0.8% عن إغلاق الجلسة السابقة.

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