حكومة كردستان تكشف مجموع رواتب موظفي الإقليم وما يصلها من بغداد شهرياً

2020/03/27 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

كشفت حكومة إقليم كردستان، الجمعة (27 آذار 2020)، عن مجوع رواتب موظفي الإقليم، فيما أشارت إلى أن ...





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