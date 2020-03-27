بعد ذي قار.. مستشفى الحكيم بالنجف تسجل حالة وفاة لمصاب بكورونا

2020/03/27 | 11:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

افاد مصدر طبي من محافظة النجف، الجمعة (27 آذار 2020)، بوفاة احد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة...





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