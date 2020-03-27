ضبط سبعة اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في صلاح الدين

2020/03/27 | 11:20 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية استخبارات صلاح الدين، الجمعة، عن ضبط سبعة اطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في ناحية يثرب.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مفارز قسم استخبارات مكافحة الجريمة المنظمة في بلد وبالتعاون مع مديرية أمن جنوب صلاح الدين وقسم استخبارات ومكافحة إرهاب بلد شعبة الاسحاقي ومفرزة الشرطة المجتمعية في بلد قامت بجولة تفتيشية في ناحية يثرب قرية بني سعد".

وأضافت، أنه "تمكنت خلال الجولة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية غير قابلة للاستهلاك تقدر( ٧ طن) بحوزة المتهم ( ع ) وتم توقيف المتهم وفق المادة ۱۰ / أولا من قانون المستهلك رقم 1 لسنة ۲۰۱۰".





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