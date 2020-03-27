الكهرباء: نريد البقاء على الغاز الايراني وسنطلب تمديداً امريكياً تجنباً للعقوبات

2020/03/27 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، حصول العراق على إعفاء جديد من قبل الجانب الأميركي بشأن استيراد الغاز الإيراني لمدة 30 يوماً.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، ان “نجحنا في الفترة السابقة بإقناع الولايات المتحدة بمنحنا إعفاء لمدة 45 يوماً مشروطة بتنويع مصادر الطاقة، بعد […]

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