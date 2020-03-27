شمس الدين: الاقليم مهدد بخسارة مليار دولار من عائدات النفط اودعت في احد المصارف اللبنانية

2020/03/27 | 11:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، ان اقليم كردستان مهدد بخسارة مليار دولار اودعت في احد المصارف اللبنانية المهدد بالافلاس.وقال شمس الدين اليوم الجمعة، انه ارسال كتابا الى وزارة الخارجية بمعية النائب غالب محمد علي،لحثها على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية واستثمار علاقاتها لاسترجاع اموال بيع نفط […]

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