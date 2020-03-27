خلية الأزمة في نينوى تصدر قرارات لمواجهة كورونا

2020/03/27 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت خلية الازمة في محافظة نينوى اجتماعا بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

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