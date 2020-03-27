2020/03/27 | 11:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الجمعة عن تسجيل حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة مصابة بفايروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار: وفاة المريضة المصابة بفايروس كورونا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار: وفاة المريضة المصابة بفايروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).