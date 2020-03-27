2020/03/27 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى اشعار اخر.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنه “تماشيا مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 نيسان القادم، فأن اتحاد الكرة العراقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يعلن تأجيل منافسات الدوري الممتاز حتى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).