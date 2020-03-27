وفيات كورونا في العالم تتخطى الـ24 ألف

2020/03/27 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب تفشي فيروس “كورونا” حاجز الـ24 ألف حالة، في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصابات إلى نحو 600 ألف، وتم شفاء نحو 123 ألف حالة.فبحسب ما نشر موقع gisanddata.maps.arcgis، المختص بمتابعة إحصائيات انتشار الفيروس، فقد وصل عدد الوفيات (حتى اللحظة) إلى 24075 حالة وفاة، في الوقت الذي شفي 122672 […]

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