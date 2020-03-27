شاهد كيف أغلق ناصر الغنام حدود محافظة الانبار بسبب كورونا؟

2020/03/27 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ظهر قائد عمليات الانبار، في مقطع مصور في أحدى نقاط التفتيش الرئيسة في المحافظة للاطلاع على تنفيذ اجراءات غلق الحدود تطبيقاً لإجراءات منع انتشار وباء كورونا في العراق.

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