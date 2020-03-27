الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوافل الدعم اللوجستي يواصلان حملات التعقيم للحد من انتشار فايروس كورونا

2020/03/27 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوافل الدعم اللوجستي، الجمعة، حملات التعقيم للحد من انتشار فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، هيئة الحشد الشعبي وبالتعاون مع قوافل الدعم اللوجستي في محافظة الديوانية يواصلان حملاتهما الخاصة برش وتعقيم مناطق متفرقة بالتتابع وبجهود ذاتية من خلال مواد التعفير المعتمدة.وأضاف ان، الفرق الجوالة

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