صحة غزة تطلق مناشدة للمجتمع الدولي لمساندة القطاع لمواجهة كورونا

2020/03/27 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مناشدة للمجتمع الدولي لتوفير 23 مليون دولار من أجل مواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، محملة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة.وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، ، مساء الخميس خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي اليومي في مواجهة فيروس “كورونا”، بمدينة غزة: “لمواجهة فيروس كورونا في […]

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