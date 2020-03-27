نائب: غياب دور الرقابة المالية والادعاء العام وراء تفشي الفساد بمشاريع الدولة

2020/03/27 | 11:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اتهم عضو مجلس النواب رياض المسعودي، الخميس، الادعاء العام وديوان الرقابة المالية بعدم تفعيل دورهما ما د...

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