ضمن حملة التكافل الاجتماعي.. رجل أعمال بصري يعفى المستأجرين من الإيجار

2020/03/27 | 11:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلن رجل أعمال بصري، اليوم الجمعة، إعفاء جميع المستأجرين للاملاك التابعة له من دفع بدل الايجار ضمن حملة...

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