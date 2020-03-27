قريبا من والدة زوجته.. أنباء عن انتقال الأمير هاري وميغان إلى لوس أنجلوس

2020/03/27 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن الأمير هاري وزوجته ميجان تركا كندا وانتقلا إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية حيث يعتزمان اتخاذ بيت دائم بعد تخليهما عن مهامهما الملكية.وذكرت الصحيفة أن الزوجين انطلقا إلى الولايات المتحدة في رحلة جوية خاصة لكنها لم تحدد التاريخ.

وكانت الولايات المتحدة وكندا قد اتفقتا منذ أيام على إغلاق حدودهما أمام السفر غير الضروري لتخفيف الضغط على الأنظمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا.

وامتنعت متحدثة باسم الأمير هاري عن التعليق على التقرير الذي وصفته الصحيفة بأنه حصري.

وسيتوقف هاري وزوجته عن الاضطلاع بمهامها الملكية في نهاية مارس، وسيشرعان في "دور جديد " يتركز أساسا في أميركا الشمالية ويهدف إلى أن يتيح لهما الاعتماد ماديا على نفسيهما".

ويعيش الزوجان منذ شهور مع ابنهما آرتشي في جزيرة فانكوفر في كندا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لها من داخل الأسرة البريطانية المالكة قوله إن "هذه الخطوة كان مخططا لها منذ فترة، أدركا أن كندا لن تكون مناسبة لعدة أسباب وهما يريدان أن يقيما بمدينة لوس أنجلوس".

والمدينة هي المكان الذي نشأت فيه ميجان ماركل، ولا تزال والدتها دوريا تعيش هناك.

وقالت مجلة بيبول الخميس، نقلا عن مصدر لم تحدده إن الزوجين يقيمان بالفعل في منزل بالمدينة، لكنهما لم "يجازفا بالخروج إلى الشوارع".

وكانت ولاية كاليفورنيا التي تقع فيها المدينة، قد ألزمت السكان بالبقاء في المنزل منذ أيام في إطار جهود احتواء كورونا.

وأعلن قصر باكينغهام الملكي إصابة الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا ووالد الأمير هاري، بعدوى فيروس الكورونا.

وجاء التقرير في نفس اليوم الذي أعلنت فيه شركة ديزني أن ميغان، دوقة سا****، أدت التعليق الصوتي في فيلم وثائقي عن الطبيعة ستبثه على منصة (ديزني+) في الثالث من أبريل.

وهذا أول عمل تؤديه ميغان، ممثلة المسلسلات التلفزيونية السابقة، منذ أعلنت هي وهاري في يناير تخليهما عن المهام الملكية.

ويحمل الفيلم اسم (إليفانت) "الفيل"، وهو يتتبع رحلة أسرة من الفيلة عبر أفريقيا.

وسيجمع الفيلم مالا لصالح جمعية خيرية هي (أفيال بلا حدود).

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