موسكو تعلن تعافي 3 مصابين من كورونا

2020/03/27 | 11:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، شفاء 3 مرضى أصيبوا بفيروس كورونا.

وقالت نائب عمدة العاصمة موسكو، أناستازيا راكوفا، إن المصابين الثلاثة قد تعافوا بشكل تام من المرض وتم إخراجهم من المستشفى.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، أن موسكو قادرة على القضاء على فيروس كورونا في أقل من 3 أشهر.

وشدد على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

هذا وأكدت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، تسجيل 182 إصابة جديدة بالفيروس في 18 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 136 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 840 إصابة، في 56 إقليماً.

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