ذي قار تعلن وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 11:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة لإمرأة تبلغ من العمر 56 عاما من سكنة قضاء الشطرة مصابة بفيروس كورونا.

وقال الجابري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المتوفية كانت مصابة بفيروس كورونا وكانت تعاني ايضا من مرض السكري وتبلغ من العمر 56 عاما ومن سكنة قضاء الشطرة شمال مركز المحافظة".

وأضاف انه "سيتم دفن جثمانها محليا ووفق تعليمات ومعايير منظمة الصحة العالمية".

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