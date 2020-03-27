زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب إيران

2020/03/27 | 11:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، صباح الجمعة، محافظة كرمان جنوب شرقي إيران.وأوضح بيان صادر عن المركز الجيولوجي في جامعة طهران، أن مركز الزلزال في قضاء فارياب، ووقع في تمام الساعة 11:01 بالتوقيت المحلي.وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلو متر.ولم تصدر على الفور أي تصريحات رسمية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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