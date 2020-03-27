الوفاق: لا بد من مضاعفة الإفراجات الأخيرة لتشمل كل السجناء

2020/03/27 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت جمعية الوفاق الوطني المعارضة، اليوم الجمعة، أن الإفراجات الأخيرة عن عدد من السجناء السياسيين لا بد أن تتضاعف لتشمل كلّ السجناء حتى تعني شيئًا إيجابيًا.وحسب موقع منامة بوس، فقد قالت الوفاق في بيان لها في تقييمها للإفراجات الأخيرة: إنّ النسبة ضئيلة جدًا، ومع ذلك فهي خطوة في اتجاه العقلانية ومراجعة الاتجاه السياسيّ القائم […]

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