المثنى تعلن عن الموقف الوبائي

2020/03/27 | 11:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت محافظة المثنى، اليوم الجمعة عن الموقف الوبائي لعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "عدد الاصابات الكُلِّي في المحافظة بلغ سبع حالات، توفيت منها حالة واحدة، وشفيت اخرى، فيما تخضع الحالات الخمس الاخرى للحجر الصحي في ردهة العزل".

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