أمانة بغداد تعلن رفع اكثر من 10 الاف طن من النفايات يومياً

2020/03/27 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن رفع اكثر من 10 الاف طن من ’’النفايات’’ يومياً في العاصمة رغم حظر التجوال.وقالت الأمانة في بيان تلقته “العهد نيوز”، ان “اعمالها اليومية مستمرة في ظل حظر التجوال ولا سيما رفع النفايات حيث قامت كوادرها في عموم العاصمة برفع 10061 طن من النفايات ليوم امس […]

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