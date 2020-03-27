ممرضة إيطالية تنتحر بعد إصابتها بفيروس كورونا

2020/03/27 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الممرضة الإيطالية دانييلا تريزي البالغة من العمر 34 سنة حياتها، بعد أن علمت بأنها مصابة بفيروس كورونا نتيجة عملها بإحدى المرافق الطبية.فبحسب موقع “تليغراف” انزعجت تريزي بشدة مما شاهدته على الخطوط الأمامية خلال مشاركتها في المعركة ضد covid 19، حيث كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى “سان جيراردو” في مونزا في

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