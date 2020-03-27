اللواء 37 للحشد الشعبي ينفذ حملة تعفير واسعة في كربلاء المقدسة للوقاية من كورونا

2020/03/27 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء 37 في الحشد الشعبي، الجمعة، حملة وتطهير في كربلاء المقدسة لمواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “اللواء 37 للحشد الشعبي بالتعاون مع الكوادر التخصصية في العتبة الحسينية المقدسة نفذوا فجر اليوم حملة تعفير واسعة للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره في كربلاء المقدسة”،

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