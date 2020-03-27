بالصور..هكذا بدت لندن بعد قرار “الإغلاق التام”

2020/03/27 | 11:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دخلت عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، اجواء حظر التجوال والعزل المنزلي الاجباري بسبب تزايد اعداد الاصابة بوباء كورونا.ونشرت مراسلة هيئة الاذاعة البريطانية صوفي روث عدداً من الصور بعدستها قائلة: “كنت اهرول الى عملي هذا الصباح في الشوارع الهادئة وسط لندن، لا ناس ولا زحام ولا أصوات، هذا منظر استثنائي”.[…]

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